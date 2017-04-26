Фирменное приложение смартфонов Micromax, «централизованный хаб всех приложений» Around, получило ленту ссылок, построенную на технологиях Яндекс.Дзен, сообщил производитель электроники. Через Around прошлых версий можно было вызвать такси, что-нибудь купить, уточнить прогноз погоды — в новой версии надстройки добавились ссылки, подобранные «Дзеном» с учётом личных вкусов владельца телефона.

«Яндекс» «скопировал» модель Google и предложил фабрикам деньги за предустановку «Дзена» на Android осенью 2016 года. По идее «Яндекса» производители телефонов смогли бы претендовать на долю от показов рекламы в ленте рекомендованных новостей и приложений. По утверждению «Яндекса» партнёрская программа могла бы охватить 15 стран мира — Россию, Бразилию, Индию, Мексику, США, Великобританию и другие. «Алгоритмы рекомендуют пользователям интересующие их статьи, видео и мобильные приложения, а […], рекламная модель позволяет производителям смартфонов получать доход не разово, а постоянно», — объяснял осенью вице-президент по международному развитию бизнеса «Яндекса» Артем Фокин. Известно, что среди перечисленных выше стран, только в России у «Яндекса» есть коммерческие офисы, занятые продажей рекламного инвентаря.