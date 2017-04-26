«Яндекс» передал «Дзен» индийцам — производителю телефонов Micromax


Фирменное приложение смартфонов Micromax, «централизованный хаб всех приложений» Around, получило ленту ссылок, построенную на технологиях Яндекс.Дзен, сообщил производитель электроники. Через Around прошлых версий можно было вызвать такси, что-нибудь купить, уточнить прогноз погоды — в новой версии надстройки добавились ссылки, подобранные «Дзеном» с учётом личных вкусов владельца телефона.

«Яндекс» «скопировал» модель Google и предложил фабрикам деньги за предустановку «Дзена» на Android осенью 2016 года. По идее «Яндекса» производители телефонов смогли бы претендовать на долю от показов рекламы в ленте рекомендованных новостей и приложений. По утверждению «Яндекса» партнёрская программа могла бы охватить 15 стран мира — Россию, Бразилию, Индию, Мексику, США, Великобританию и другие. «Алгоритмы рекомендуют пользователям интересующие их статьи, видео и мобильные приложения, а […], рекламная модель позволяет производителям смартфонов получать доход не разово, а постоянно», — объяснял осенью вице-президент по международному развитию бизнеса «Яндекса» Артем Фокин. Известно, что среди перечисленных выше стран, только в России у «Яндекса» есть коммерческие офисы, занятые продажей рекламного инвентаря.

Индийцы из Micromax интегрировали Яндекс.Дзен в своё фирменное приложение Around

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое