Издание РБК обратило внимание на изменение тарифных планов у двух ведущих операторов в России.

«ВымпелКом» представил новую тарифную линейку 25 апреля. Главная новость: из самого дешевого тарифного плана оператор исключил СМС, они продаются дополнительно по 1,5 рубля за штуку. Сам тариф стоит 250 рублей в месяц (цена пока известная только для Ростова-на-Дону) и включает 250 минут и 1,5 Гб трафика. Раньше самый дешевый тариф «Всё!» включал 100 СМС при стоимости 300 рублей.

Владельцы пакетов всё чаще имеют привычку заменять СМС мессенджерами. Наши исследования показывают, что пользователи младших тарифов практически вообще не используют СМС, — говорит пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева.

Tele2 также отказался от СМС в некоторых пакетных тарифах. В новой линейке «Мой» в младшем тарифе «Мой Tele2» с посуточной оплатой 7 рублей в сутки включенные СМС отсутствуют и стоят 1,5 рубля за одну штуку. На остальных тарифах данной линейке объём включенных СМС снизился до 50. В линейке тарифов «Чёрный» в каждом пакете были включены несколько сотен СМС.

Мы не хотим, чтобы клиенты переплачивали за огромные объемы СМС, которыми они не пользуются. Вместо этого мы включили в тарифы популярные безлимитные соцсети и мессенджеры, ставшие основными каналами общения, — говорит представитель Tele2 Константин Прокшин.

Представитель «МегаФона» сказал РБК, что они не собираются исключать СМС из своих пакетных тарифов. В МТС не ответили на запрос.

Частные абоненты всё реже пользуются СМС, заменяя их мессенджерами и соцсетями. Из-за этого операторы (например, Yota, Tele2) отказываются от них, предлагая подключить безлимитный доступ к определённым приложениям. От безлимитного интернета в своих тарифах операторы тоже отказываются. В результате складывается такая схема тарифицирования, что при низком ARPU абонента в месяц — несколько сотен рублей — редкие СМС способны сильно его повысить.

В основном же услуга СМС приносит доход операторов с корпоративных клиентов: бизнес платит телеком-компаниям за рекламу и СМС-информирование. И хотя на днях ФАС заставил операторов снизить тарифы на такие рассылки, представители отрасли считают, что это может стимулировать бизнес вернуться к данной услуге.