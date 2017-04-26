Чтобы привлекать инвестиции в будущем, осенью в 2015 году «Яндекс» выделил в отдельное юридическое лицо Яндекс.Такси. Тогда представители компании рассказывали, что такая реорганизация поможет им «максимально развить потенциал», так как бизнес-модели сервиса и поискового портала значительно отличаются.

Известно, что Яндекс.Такси приносит компании убыток, EBITDA в 3 квартале 2016 года оказалась отрицательной и составила -633 млн рублей, то есть уменьшилась до -108% за квартал, при выручке в 587 млн рублей. В компании объясняют это расходами на рекламу и маркетинг, однако понятно, что нужно или выходить на прибыль, или привлекать сторонних инвесторов.

Будущее настало: «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на двух источников в инвестиционном сообществе, что «Яндекс» может продать часть Яндекс.Такси за $150−200 млн и сейчас ищет инвестора. По оценкам инвестбанка UBS доля за такую сумму может достигать 12,5−16,7% при стоимости компании в $1,2 млрд. Организатором сделки по привлечению средств выступает JP Morgan.

«В России круг инвесторов, способных выписать такой чек, весьма узок — это, например, Baring Vostok, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)», — прокомментировал собеседник «Коммерсанта».

По словам источников издания, возможность инвестиций в сервис «Яндекса» обсуждалась со Сбербанком. Это несмотря на то, что подразделение Сбербанка инвестировало в Uber в июле 2016 года, и сам банк дал заём на $100 млн другому сервису такси Gett. Однако, по информации источников RNS, банк также вёл переговоры и с Яндекс.Такси об инвестициях летом 2016 года — тогда они, если они были, ничем не закончились.

Яндекс.Такси — не первый проект, куда «Яндекс» готов привлекать инвестиции. Например, в 2012 году 75% платежной системы Яндекс.Деньги были проданы тому же Сбербанку за $60 млн. Сейчас банк контролирует сервис.

Также Яндекс.Такси были заинтересованы в инвестициях от автопроизводителей, в особенности от Hyundai Motor. Другой собеседник «Коммерсанта» рассказал, что эти деньги нужны Яндекс.Такси для поглощения — в «Яндексе» думают о покупке служб такси «Максим» и InDriver. Представители последних компаний сообщили, что покупка сервиса не планируется.