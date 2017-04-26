Как притупить кадровый голод и создать позитивный имидж компании, а также такую загадочную вещь, как HR-бренд? Дмитрий Волошин, основатель Otus, рассказал «Роем!», как и зачем ИТ-компании работают с вузами в России.
Текущее состояние высшего образования такое, что в вузах часто нет спецов, которые нужны современному бизнесу. В основном, вуз заканчивает «белый лист», на который надо потратить от трех до двенадцати месяцев времени опытного наставника. А ошибки? А ошибки в «боевых» проектах? Сколько еще сил (т.е. денег и времени) потрачено на двойную проверку результатов задач бывшего или настоящего студента.
С другой стороны, надеяться, что ситуация как-то изменится странно. Потому что и ИТ-компании, в свою очередь, весьма редко могут сформулировать, а кто им нужен. Это же целое дело — осознать свои потребности, и оно часто невыполнимо, потому что бизнес несется вперед, и работают все по принципу «хватай мешки — вокзал отходит», и горизонт планирования — хорошо, если год.
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В итоге ИТ-компании в России зачастую приходят к партнёрствам с вузами. Происходить это может сразу по нескольким причинам.
- Во-первых, компании охотятся за головами. Причем за головами всех подряд: студентов, аспирантов, преподавателей. Под это дело проводятся разные мероприятия, от ярмарок вакансий до организаций курсов компаний в самом образовательном учреждении.
- Во-вторых, ИТ-компании приучают студентов к своим продуктами. Надо понимать, что для многих вендоров как железа, так и софта сотрудничество с образовательными учреждениями — это маркетинговый канал. Я не говорю, что это один голый расчёт, но его там много. Хотя это работа «вдолгую», и нет прямой оценки выгоды работы в таком канале.
- В третьих, есть такая загадочная вещь как HR-бренд. Не очень понимаю, что это и как померять, но некоторые люди пишут, что если про компанию правильно рассказать студенту, то он ее станет любить и может быть отправит когда-нибудь резюме.
По-хорошему, должен бы быть еще четвертый вариант: компании вместе с, например, вузом делают бизнес, то есть совместную разработку или исследование. Это означает, что компания отчуждает часть своих процессов и/или задач, надеясь, что вуз сделает это более эффективно. На практике это происходит чуть реже чем никогда.
Фетиш высшего образования
У нас так повелось, что ИТ-специалисты готовятся вузами. Я считаю, что вовсе не обязательно «мариновать» студента четыре года в бакалавриате, чтобы сделать из него ИТ-специалиста. Конечно, специалист специалисту рознь, но только зачем нам столько выпускников «прикладной математики и информатики», когда в 18−20 лет лучше стать кодером, сделать несколько своих проектов, а потом повышать свой уровень? Разве не так сама по себе устроена жизнь в индустрии?
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В конечном счете получается весьма забавно: 80% студентов в ИТ работают на фрилансе или в офисе ИТ-компаний, а в вузе периодически сдают сессии. Но так как ситуация не меняется, и фетиш высшего образования все еще силен, то и ИТ-компаниям приходится идти за будущими сотрудниками в вузы.
Если системно выстраивать взаимоотношения с вузом и не вести себя там как слон в посудной лавке, то есть потребительски, то это даст приток нужных кандидатов. Если вся активность сводится к размещению роллапа или проведению силами студсовета, за маленькое вознаграждение, выступление HR-директора компании — то это не сработает. Вообще, все, что делается в этом направлении не по бизнес-правилам — не летает. Надо понимать взаимные интересы, надо выполнять обязательства и нести затраты, и вот тогда уже получать желаемое. Если компания рассматривает взаимодействие с вузом как бизнес-проект, то шанс есть. Если «вовлечение» и «привязанность к бренду» или «корпоративные ценности» — пиши пропало.
Кто учит
Раньше я считал, что надо просто учить силами сотрудников компании. Идея простая: берешь хороших разработчиков, учишь их учить и отправляешь в вуз проводить занятия. Делая это комплексно и системно можно получить поток толковых и лояльных бизнесу ребят.
А сегодня я уже так не считаю. Потому что даже в рамках такого, достаточно передового, подхода, есть две серьезные, нерешаемые проблемы:
- Происходит подмена ролей. Бизнес начинает становится образовательным учреждением. Это всегда неправильно, каждый должен заниматься своим делом. Если я вместо того, чтобы учить, начну подметать тротуар, то и дворник потеряет, и я.
- Не происходит то, что действительно нужно бизнесу — массовая, управляемая, воспроизводимая подготовка middle-специалистов. То есть какие-то ребята выходят почти middle, но бизнесу надо не «какие-то», бизнесу надо конкретное количество в определенное время. иначе у бизнеса проект встанет или не запустится.
Известно, что единственный путь подготовки middle-специалиста — это «боевые» проекты и «боевые» команды. А значит надо делать следующее: стараться отдавать вузу не своих сотрудников-преподавателей, а отдавать свои задачи и свои деньги на их реализацию. Надо стараться создавать на базе вуза исследовательские группы, центры, что угодно, что позволит наращивать нужную бизнесу экспертизу в вузах. Не утверждаю, что это — «серебрянная пуля», есть еще много других проблем. Но базово проблема обеспечения бизнеса нужными ему специалистами решается именно так.
Кого учит
В такие образовательные программы нужно брать тех, кто хочет, а потом тех — кто знает. То есть первым приоритетом должно быть желание учиться с вами и у вас, делать ваши проекты в ваших командах, уважение к вашей компании и бизнесу. Здесь ключевым понятием является слово «ценности», но это долгий разговор.
Вторично, но тоже, конечно, важно — это непосредственно знания и навыки, которые позволят студенту комфортно «войти» в программу обучения или производственную деятельность. Еще надо держать в голове оценку потенциала, которую редко кто выполняет на входе, а потом очень расстраивается, что сотрудник не развивается.
Что касается отсева: он точно должен быть. Любая программа, которая на выходе содержит столько же студентов, сколько и на входе, неуспешна. Я не кровожадный, но это многолетнее наблюдение. Как ни отбирай, достоверность методик невысокая, а у людей в течение обучения возникают разные обстоятельства. Поэтому, когда ты видишь, что выпустилось ровно столько, сколько поступило, то это означает, что они не учились, а, скорее всего, просто получали бумажку.
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