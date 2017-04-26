Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приостановил процедуру подачи жалобы против Microsoft в антимонопольные органы Евросоюза. Раньше Касперский заявил, что намерен жаловаться на компанию из-за ряда особенностей работы Windows 10. В частности при переходе на Windows 10 система автоматически и без предупреждения сносит всё «несовместимое» ПО и на его место устанавливает собственный антивирус Defender, говорил Касперский.

Сейчас американская компания готова пойти навстречу. «Они прислушиваются к нам и уже сделали определенные изменения, но в целом процесс продолжается», — сказал Касперский агентству Reuters.

Он не стал пояснять, в чем конкретно состоят уступки, сделанные Microsoft, но уточнил, что готов полностью отказаться от подачи жалобы, если корпорация выполнит все его требования.