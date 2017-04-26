Евгений Касперский отказался от антимонопольного иска к Microsoft


Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приостановил процедуру подачи жалобы против Microsoft в антимонопольные органы Евросоюза. Раньше Касперский заявил, что намерен жаловаться на компанию из-за ряда особенностей работы Windows 10. В частности при переходе на Windows 10 система автоматически и без предупреждения сносит всё «несовместимое» ПО и на его место устанавливает собственный антивирус Defender, говорил Касперский.

Сейчас американская компания готова пойти навстречу. «Они прислушиваются к нам и уже сделали определенные изменения, но в целом процесс продолжается», — сказал Касперский агентству Reuters.

Он не стал пояснять, в чем конкретно состоят уступки, сделанные Microsoft, но уточнил, что готов полностью отказаться от подачи жалобы, если корпорация выполнит все его требования.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое