Пришло замечательное мыло сегодня которое переслал мне пиар отдел

====================================

From: timka timkas [mailto:timkas1400@mail.ru]

Sent: Tuesday, April 25, 2017 2:50 PM

To: pr <pr@searchinform.ru> Subject: для Льва Матвеева

Здравствуйте.

Это я слил базу Инфовотч.

Почитал новости, кто как отреагировал, сочувствующих. Но никто не поставил себя на место бывшего сотрудника. Сотрудника, которому компания много обещала, а потом кинула его на деньги. У них там информационная атака. Ржу в голос. А у меня много слитой информации. В приложении найдете еще интересные файлы Инфовотч, который понравиться конкурентам.

А еще в приложении маленькие намеки на то, как Инфовотч ведет бизнес. Пока намеки, но дойдет и до фактов. Кто будет печатать эту информацию – первыми получат эти факты. А может и ФСБ получит эти факты. А кому-то я даже интервью эксклюзивное дам.

Какие у меня цели? Цель одна – пускай Наталья Ивановна заплатит деньги всем кому обещала, а не тратит деньги на то, что бы пыль в глаза пускать

... Ссылки на откачку файлов не привожу по этическим причинам

=================================

Теперь про файлы:

1. Список сотрудников ИВ частично с сотовыми телефонами даже

2. Внутренний калькулятор расчета стоимости ИВ.

=================================

Чего я не понимаю:

-- неужели не может хоть раз г-жа Касперская напрячь свой административный ресурс не для борьбы с конкурентами, а для того чтобы найти того кто сливает? А то реально такой трэш если будет идти каждый месяц портит репутацию всех вендоров ИБ

-- сейчас то видно что внутренний калькулятор стоимости ИВ это никак не открытые источники.. Ну наверняка же можно найти кто сливал этот файлик на флэшку или еще куда и выносил с корпоративных компов ( или ноутов)

От сливов не застрахован никто -- это правда. Но расследовать-то нужно оперативно такие вещи, время идет, скандал не заканчивается. И именно доя этого и предназначены dlp системы....

Posted by Leo Matveev on Tuesday, April 25, 2017