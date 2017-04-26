В понедельник совокупная стоимость криптовалют впервые превысила $30 млрд. Это следует из данных сайта Coin Market Cap, где следят за их капитализацией. На первых местах расположились биткоины, стоимость которых составляет $20 млрд, эфириум ($4,56 млрд) и рипл ($1,22 млрд). В представленном списке — 806 криптовалют. Как отмечает MarketWatch, настоящая стоимость криптовалют в два раза больше капитализации социальной сети Twitter и равна почти половине капитализации сети онлайн-кинотеатров Netflix.

В первые дни 2017 года курс биткоина превысил отметку в $1000. С начала этого года он вырос более чем на 30%. К концу прошлого года криптовалюта подросла на 125% и стала одним из самых доходных валютных активов.