Институт развития интернета (ИРИ) выступил с предложением внести поправки в требования к программам, которые находятся в реестре отечественного программного обеспечения. Так, согласно возможным изменениям, мобильные приложения должны будут поддерживать еще одну операционную систему — российскую Sailfish, которая была одобрена для применения в госсекторе. В скором времени соответствующие поправки направят в Минкомсвязи. Об этом сообщают «Известия».

27 марта этого года добавили требование, согласно которому «офисное» ПО, куда, например, входит почта, мессенджер, текстовый редактор и которое включено в реестр, должно работать на платформах Android и iOS. В ИРИ считают, что данные в коммуникационных приложениях должны передаваться по защищенным каналам с шифрованием. В настоящих требованиях такого пункта нет.

Директор по проектной деятельности в Институте развития интернета Арсений Щельцин рассказал «Известиям», что мобильному программному обеспечению в реестре необходима совместимость с российской операционной системой. Передаваемые данные не должны уходить за границу, поэтому госсектор нужно обезопасить, добавил Щельцин. Кроме Sailfish, других вариантов нет. Сейчас это единственная мобильная ОС в реестре отечественных программ, которая прошла сертификацию ФСБ.