Пользователь Олеся Шелестова написала в Facebook о том, что портал госуслуг выдает неверные данные по идентификационному номеру налогоплательщика.

Пока свежо: залезьте в госуслуги и проверьте — сходится ли ИНН, к примеру, с вашим выданным ИНН. У части моих работников и мой — не сходятся.))) Там что то якобы полетело, есть проблемы со сдачей отчетности за этот месяц, есть возвраты отчетности по налоговой. p. s. узнала от бухгалтера и сотрудника своего — у него при приеме на новую работу не сходится ИНН, оформить не могут Posted by Олеся Шелестова on Thursday, April 20, 2017

Позднее она написала, что информация о сбое в базе данных ИНН подтвердилась: «информация о крахе базы похоже подтверждается. Звонили только что с пенсионного и уточняли ВСЕ места моих работ с годами. Называли сами, просили уточнения».

Примечание «Роем!»: Работы по созданию и поддержанию единого портала госуслуг осуществляет компания «Ростелеком», в пресс-служб оператора заявили, что компания в последнее время не сталкивалась с техническими сбоями. «Сбоев в работе систем, обеспечивающих функционирование портала госуслуг, не зафиксировано», — ответили в компании. Также представитель оператора пообещал изучить описанную пользователем проблему.