В Госдуму внесены поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессиях, которые позволят государству сэкономить расходы на информатизацию госорганов, которые ежегодно составляют порядка 100 млрд рублей, говорится в сообщении ФРИИ, который был одним из инициаторов создания законопроекта.

Депутат Николай Николаев внес на рассмотрение в Государственную Думу поправки в ФЗ № 224 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве» и ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях», признающие ИТ-системы объектами ГЧП и концессии — ранее таковыми признавались только объекты недвижимого имущества, например, дороги или здания. Поправки в законопроект были инициированы ФРИИ при поддержке экспертов Минэкономразвития, Ростелекома и Газпромбанка.

«По всей России работает больше 1000 государственных информационных систем. Из них по-настоящему удобных в эксплуатации, работающих без сбоев — не больше 30%. О том, чтобы такая система приносила прибыль — речи вообще не идет», — подчеркнул разработчик законопроекта Искендер Нурбеков, директор по правовым вопросам и инициативам ФРИИ.

В случае создания объекта по модели ГЧП или концессии, затраты на создание или модернизацию и повышение эффективности работы ИТ-системы может взять на себя исполнитель из числа компаний ИТ-рынка, а в договоре предусматривается возможность коммерциализации исполнителем созданного им продукта. При этом сохранится социальная значимость объекта — доступ к той или иной электронной системе госуслуг может получить любой желающий.

Гос учреждения смогут не оплачивать ИТ-системы, либо оплачивать их частично. Деньги на разработку будут вкладывать сами компании-разработчики с возможностью коммерциализации дополнительных сервисов, которые будут зашиты в ИТ-систему. Плюс в дальнейшем ИТ-объект может перейти в собственность самих разработчиков, но только если это не ГИС. ГИСы будут оставаться в собственности государства, уточнили во ФРИИ.

По данным TAdviser, создание и развитие 10 самых дорогих информационных систем обошлось государству в 15,4 млрд руб в 2015−16 гг, эксплуатация и модернизация — еще в 43,4 млрд руб. В их числе система Пенсионного фонда РФ, системы Фонда социального страхования, Федерального казначейства, таможенных органов и других.