В Евросоюзе готовится новая законодательная инициатива, которая направлена на то, чтобы предотвратить дискриминацию со стороны глобальных ИТ-платформ, таких как Google, Apple, Amazon и других в отношении мелких бизнесов. ИТ-гигантам предпишут создать четкие и прозрачные правила, на основании которых они будут ранжировать результаты поисковой выдачи и то, как сервисы, товары и приложения попадают или исключаются их их платформы. Это касается, например Google Play и AppStore, также под регулирование попадут сервисы бронирования отелей и другие подобные компании.

В случае, если кто-то из участников рынка решит, что с его компанией обходятся несправедливо, например безосновательно удалили ее приложение из магазина, он получит право судиться с платформой.

Введение нового закона лоббирует компания Spotify, которая летом прошлого года конфликтовала с Apple. Суть проблемы была в том, что пользователи iPhone могли оплачивать контент Spotify через биллинг Apple, но за это производитель смартфонов взимал 30% от суммы платежа.