В Евросоюзе готовится новая законодательная инициатива, которая направлена на то, чтобы предотвратить дискриминацию со стороны глобальных ИТ-платформ, таких как Google, Apple, Amazon и других в отношении мелких бизнесов. ИТ-гигантам предпишут создать четкие и прозрачные правила, на основании которых они будут ранжировать результаты поисковой выдачи и то, как сервисы, товары и приложения попадают или исключаются их их платформы. Это касается, например Google Play и AppStore, также под регулирование попадут сервисы бронирования отелей и другие подобные компании.
В случае, если кто-то из участников рынка решит, что с его компанией обходятся несправедливо, например безосновательно удалили ее приложение из магазина, он получит право судиться с платформой.
Как ЕС собирается регулировать Google и Facebook, и зачем ему это нужно
Введение нового закона лоббирует компания Spotify, которая летом прошлого года конфликтовала с Apple. Суть проблемы была в том, что пользователи iPhone могли оплачивать контент Spotify через биллинг Apple, но за это производитель смартфонов взимал 30% от суммы платежа.
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Такой бы закон и самим сша бы не помешал!
У моей сестры живущей в сша, муж владеет компанией разрабатывающей и поддерживающий собственный антивирус, в один прекрасный день гугл решил что все эти мелкие антивирусы недостойны рекламироваться гугле и всех их без разбора выкинул.
Компания скукожилась в разы (сестра с мужем даже вынуждены были дом продать и переехать в много более проще район), прежде чем он смог доказать гуглу что он настоящий разработчик, настоящего антивируса, а не мошенник.
Гугл таки сменил гнев на милость, но компания не восстановилась до сих пор.
Гугл там, это не гугл тут — «корпорация добра», в сша это монополист давно сбросивший маску «корпорации добра», настоящая корпорация зла и бабла.
PS Если редакции Роем интересна эта история, то могу написать целую статью на этот счет, с данными и поподробнее.