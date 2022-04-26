МТС откладывает продажу башенного бизнеса на неопределенный срок. Компания планировала закрыть сделку в первом полугодии, но не успела до начала украинских событий. Ближе всего к покупке была Kismet Capital Group Ивана Таврина, сделку планировалось закрыть в мае, но сейчас компания не ведет переговоров. Активом интересовался и «Сервис-Телеком» экс-топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. Как утверждают, никто из переговорщиков не продолжает говорить о покупке сейчас, просто потому что непонятны основные мультипликаторы и вообще какие-либо параметры, которые следует принимать в расчёт, спецоперация все обнулила, а новые придумать не успели.

МТС затянула с выходом из башен: в 2021 году свои портфели продали «Вымпелком» (15,4 тыс. вышек приобрел «Сервис-Телеком») и «МегаФон» (17 тыс. башен в октябре приобрела KCG Таврина, объединив их с компанией «Вертикаль»). Актив «Вымпелкома» в рамках сделки был оценен в 70 млрд руб., а «МегаФона» — в 94,2 млрд руб. МТС рассчитывала дождаться, когда конкуренты продадут активы, и продать портфель с наибольшей выгодой, поскольку он бы фактически сделал покупателя лидером рынка. Портфель МТС оценивался в 100 млрд руб.