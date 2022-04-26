70% представителей игровой индустрии не собираются использовать технологию NFT в ближайшее время, 72% респондентов не планируют начать принимать крипту за внутриигровые транзакции, говорится в результатах исследования, проведенного организаторами международной конференции Game Developers Conference. В исследовании приняли участие 2700 разработчиков издателей со всего мира. NFT – это уникальные цифровые предметы коллекционирования в блокчейне. Они могут использоваться в играх в качестве персонажей, расходных материалов и других средств обмена.

Вместе с тем, такие компании, как Square Enix, Konami и Sega готовы обсуждать перспективы встраивания NFT в свои игры, тогда как компания Ubisoft уже пыталась в начале этого года начать внедрение NFT для покупки игровых предметов, но столкнулась с большим числом негативных отзывов от собственных сотрудников и в итоге заморозила проект. Недавно группа выходцев из разработчика Minecraft Mojang Studio выпустила манифест, в котором призывает участников игровой индустрии к ответственному отношению к NFT и предлагает тщательно взвешивать свои шаги, чтобы своими действиями не разрушить только начавший зарождаться рынок.