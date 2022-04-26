70% представителей игровой индустрии не собираются использовать технологию NFT в ближайшее время, 72% респондентов не планируют начать принимать крипту за внутриигровые транзакции, говорится в результатах исследования, проведенного организаторами международной конференции Game Developers Conference. В исследовании приняли участие 2700 разработчиков издателей со всего мира. NFT – это уникальные цифровые предметы коллекционирования в блокчейне. Они могут использоваться в играх в качестве персонажей, расходных материалов и других средств обмена.
Вместе с тем, такие компании, как Square Enix, Konami и Sega готовы обсуждать перспективы встраивания NFT в свои игры, тогда как компания Ubisoft уже пыталась в начале этого года начать внедрение NFT для покупки игровых предметов, но столкнулась с большим числом негативных отзывов от собственных сотрудников и в итоге заморозила проект. Недавно группа выходцев из разработчика Minecraft Mojang Studio выпустила манифест, в котором призывает участников игровой индустрии к ответственному отношению к NFT и предлагает тщательно взвешивать свои шаги, чтобы своими действиями не разрушить только начавший зарождаться рынок.
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Мнение, что крупные ребята просто не любят "рисковать" и начинают заниматься чем-либо только после того, как это выстрелит у кого-то ещё.
Типичный пример это жанры. Крупняк давно не создаёт жанры, жанры создаются более мелкими разработчиками.
Начиная с пресловутых counter strike, dota.. далее выживалки, королевские битвы и прочее прочее.
Все эти "падение акций в случае неудачного релиза" видимо накладывают отпечаток свой на "творческую" составляющую.
Монетизация продолжит меняться. NFT, как один из будущих форматов. Другой вопрос, что подобный формат монетизации, очевидно, подходит не всем. Тем самым 70% он и не подходит, но какому-нибудь в будущем крупному разработчику он подойдёт и ландшафт поменяется.