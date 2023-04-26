Apple планирует в 2024 году запустить новый сервис здорового образа жизни на базе искусственного интеллекта и новой технологии отслеживания эмоций, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с проектом. Служба обучения ЗОЖ под кодовым названием Quartz предназначается для мотивации пользователей к занятиям спортом, улучшению привычек в еде и повышению качества сна, рассказали источники агентства.

ИИ и данные с Apple Watch будут использоваться для создания программ коучинга, адаптированных к конкретным пользователям, отметили собеседники. Apple уже акцентировала на своих устройствах внимание на функциях, связанных со здоровьем, особенно в Apple Watch. Новейшими разработками такого рода стали создание приложения Health для iPad и специальных функций для слабовидящих пользователей. Версия приложения iPhone health для iPad позволит пользователям видеть результаты электрокардиограммы и другие данные о состоянии здоровья в увеличенном формате. Сервис планируется включить в iPadOS 17 в 2023 году.