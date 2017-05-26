«Яндекс» ведёт тестирование рекламы в мобильном приложении Яндекс.Метро (в Москве и Санкт-Петербурге), сообщил vc.ru со ссылкой на представителей компании. Первым и единственным тестовым партнером стала сеть пиццерий «Папа Джонс». Тесты продлятся до 1 июля, после чего в «Яндексе» определятся с развитием формата. Реклама размещается по модели CPA (Cost Per Action), стоимость действия (пассажир должен получить промокод и перейти на сайт пиццерии для оформления заказа) представители «Яндекса» не раскрыли.

3 марта 2017 года глава маркетинга «Яндекса» Дмитрий Степанов пригласил в геолокационные сервисы специалиста, который займётся платформой с такими функциями, как заказ доставки еды или бронирование мест в барах. В прошлом году «Яндекс» закрыл отдельный сервис «Город» — который собирал адреса, в том числе коммерческих организаций, с идеями геоконтекстной рекламы и заверил, что некоторые наработки «Города» будут использоваться в других сервисах «Яндекса».

«Яндекс» уже владеет, как минимум двумя технологиями для интеграции офлайна (как сеть кафе) и онлайна (как реклама на экране). В июне 2016 «Яндекс» запустил сервис «Аудитории». Это сегментация на стороне офлайнового бизнеса, но таргетинг в рекламных продуктах Яндекса, затем реклама в рекламной сети Яндекса. Зимой 2016 появился «обратный» продукт (без названия). Сегментация внутри Яндекса, а таргетинг на стороне заказчика рекламы. Заказчик же делает и обращение к клиенту (телефонный звонок, sms, письмо).

Представитель «Яндекса» объяснил, что нынешний тест с Яндекс.Метро проще, а таргетинг формату пока просто не нужен.