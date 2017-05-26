ФРИИ инвестирует 120 млн рублей в Antilatency, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФРИИ и сооснователя компании Андрея Десятова. Фонд получит 22,5% в компании при её оценке в 0,5+ млрд рублей, контрольный пакет остается у основателей — Десятова и Петра Севостьянова.
Antilatency разрабатывает систему отслеживания положения пользователя ALT (anti-latency tracker) для VR/AR устройств. Алгоритмы компании предсказывают координаты на 30 миллисекунд вперёд, из-за чего изображение не запаздывает, как в других трекинг-системах. Это помогает пользователям избавиться от головокружения и дезориентации в пространстве.
Antilatency является прибыльной, говорит инвестиционный менеджер ФРИИ Илья Королев, но её финансовые показатели не раскрываются. Компания потратит деньги фонда на выпуск и экспансию системы ALT на мировом рынке. Компания хочет доработать прототип и выпустить на его базе три версии продукта — для разработчиков, бизнеса и потребителей, цена будет варьироваться от $99 до $999 за базовую версию.
«Мы планируем выпустить решение по трекингу для VR-парков. Это b2b-направление, и здесь нам интересна Азия, в первую очередь Китай. Но конечная наша цель — b2c-рынок, здесь мы выходим на рынок США, в июне открываем там офис. Европа — третий регион по приоритетности», — рассказал господин Десятов.
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