ФРИИ инвестирует 120 млн рублей в Antilatency, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФРИИ и сооснователя компании Андрея Десятова. Фонд получит 22,5% в компании при её оценке в 0,5+ млрд рублей, контрольный пакет остается у основателей — Десятова и Петра Севостьянова.

Antilatency разрабатывает систему отслеживания положения пользователя ALT (anti-latency tracker) для VR/AR устройств. Алгоритмы компании предсказывают координаты на 30 миллисекунд вперёд, из-за чего изображение не запаздывает, как в других трекинг-системах. Это помогает пользователям избавиться от головокружения и дезориентации в пространстве.

Antilatency является прибыльной, говорит инвестиционный менеджер ФРИИ Илья Королев, но её финансовые показатели не раскрываются. Компания потратит деньги фонда на выпуск и экспансию системы ALT на мировом рынке. Компания хочет доработать прототип и выпустить на его базе три версии продукта — для разработчиков, бизнеса и потребителей, цена будет варьироваться от $99 до $999 за базовую версию.