Сбербанк купил 79,6% сервиса для онлайн-записи к врачу DocDoc.ru. Об этом сообщили в компании. Другая часть акций принадлежит основателю компании Дмитрию Петрухину и ее ключевому менеджменту. Директор по маркетингу DocDoc.ru Александр Ориновский рассказал «Ведомостям», что свои доли продали инвестиционные фонды Guard Capital и GMT. «Поступило хорошее предложение, и со Сбербанком компания будет эффективнее развиваться», — дал комментарий изданию представитель первого фонда.

Сумма сделки осталась неизвестной, однако, как пишет издание со ссылкой на близкого к одной из сторон договора, Сбербанк заплатил за акции не более 1 миллиарда рублей. По данным последней компании, доля приобретенного сервиса на рынке цифровой медицины, составляет примерно 60%. По мере развития законодательного регулирования онлайн-платформа также планирует заняться телемедициной, доставкой лекарств, предоставить услугу «второе мнение» и другое.

Сообщения о том, что Сбербанк задумался о покупке сервиса, появились в марте этого года. Целиком площадка оценивалась в 1−1,5 млрд рублей. Как рассказывал знакомый с переговорами источник «Коммерсанта» на венчурном рынке, «Сбербанк хочет, чтобы сотрудники записывались к врачу через DocDoc плюс потенциально клиенты и партнеры банка — вместе это огромный рынок».