Социальная сеть «ВКонтакте» объявила, что в играх и приложениях в соцсети появился новый механизм оплаты встроенных покупок — подписка. Теперь можно выбрать регулярное продление бонусов в приложении.

То есть если юзер покупает в приложении бонус, особый статус или доступ к платной функции, то со счёта списываются голоса каждую неделю или месяц. Если на счёте аккаунта есть голоса, то для платежа используются они. Если голосов не хватает, то есть возможность выбрать способ оплаты, например, привязать карту.

Одновременно с этим разработчикам дали возможность установить пробный период для подписки: неделю или месяц. Обновления для работы с регулярными платежами и советы по работе с подписками есть в документации по Payments API.

Управлять регулярными платежами можно в настройках профиля в разделе «Платежи и переводы». В нём можно быстро отписаться или возобновить подписку, поменять карту, проверить даты ближайших платежей.