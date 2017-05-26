Украинский представитель «ВКонтакте» Влад Леготкин на камеру телеканала ТСН рассказал о блокировке доступа к соцсети для украинцев. Ключевые тезисы на русский перевёл Ain.ua.

Украинский офис всегда придерживался украинского законодательства и платил налоги: «Мы никогда не блокировали группы и профили за политические или какие-либо другие взгляды. Это наша осознанная позиция, как и защита персональных данных пользователей. […] Во время Евромайдана украинцы имели свободный доступ к сообществам о событиях, даже если Роскомнадзор блокировал их в России [прим.: Roem.ru: в марте 2014 года «ВКонтакте» ввел «географическую сегрегацию» России и Украины по требованию Роскомнадзора, в одной стране показывается один контент; в соседней — другой]. Мы никогда не навязывали что-то политическое, держались и держимся в стороне от политики». Самая популярная на Украине сеть поддерживала местную инициативу: музыкантов, благотворительные организации, страницы местных медиа.

16 мая президент Украины Петр Порошенко выпустил указ о санкциях против России, который предполагает, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», проектам Mail.ru, «Яндекса», 1C и другим, всего указом запрещён доступ к сайтам и деятельность около 80 IT-бизнесов или медиа с российским происхождением. Уже через несколько часов после указа «ВКонтакте» разослал украинцам памятку по обходу цензуры.