В июне 2016 года компания «Новая медицина», которая разрабатывает сервис по вызову врачей на дом Doc+, получила $5,5 млн инвестиций от «Яндекса» и Baring Vostok. Сам «Яндекс» в ноябре запустил своё приложение Яндекс.Здоровье, которое позволяет записываться в платные клиники и проводить онлайн-консультаций с врачами.

Сегодня издание VC.ru сообщило, что Doc+ запускает онлайн-консультации с врачами, как у Яндекс.Здоровья. Сервис работает через мобильное приложение, вскоре появится и веб-версия. В отличие от Я.Здоровья, в Doc+ можно до или после консультации вызвать специалиста на дом, сдать анализы и получить их расшифровку. Сейчас доступны консультации с терапевтами и педиатрами, позже Doc+ собирается добавить общение с узкими специалистами. Первая онлайн-консультация обойдётся в 100 рублей, последующие — в 499 рублей.

При этом Doc+ помогает «Яндексу» разрабатывать Я.Здоровье. Руководитель Я.Здоровья Григорий Бакунов сказал «Известиям», что сервис поисковика не собирается добавлять сервис вызова врачей на дом «в ответ» и запуск площадки никак не повлияет на дальнейшее сотрудничество обеих компаний.