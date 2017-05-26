Директор по развитию ВКонтакте Александр Круглов пообещал провести в 2017 году VK Music Awards — музыкальную премию. Изданию vc.ru соцсеть рассказала лишь имя одного из организаторов — это режиссёр Тимур Бекмамбетов, но не раскрыла других подробностей.

Александр Круглов из @vkontakte объявил на #IzmeniSoznanie о новой музыкальной премии VK Music Awards, которая пройдет в этом году pic.twitter.com/cdUoiQ0HHm — Izmeni Soznanie (@IzmeniSoznanie) May 26, 2017

Первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев; режиссёр Тимур Бекмамбетов; директор по работе с партнерами ВКонтакте Константин Сидорков, генеральный продюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников — во второй половине апреля в офисе кинокомпании «Базелевс» «изучили бумажки» с портретами музыкантов: Оксимирона, Джастина Тимбирлейка, Басты. На бумажках перед участниками встречи предположительно написано «мобильный музыкальный концерт» (но это не точно). Подробности апрельской встречи тоже не раскрывались. На сегодняшнем слайде Александра Круглова написано: «Первое шоу на экране телефона» (это точно).

ВКонтакте давно победила телеканалы по аудитории, зарекомендовала себя, по-крайней мере, как влиятельная музыкальная платформа с «пользовательским контентом». Теперь соцсети остаётся доказать, что музыка может быть коммерческим проектом (принадлежащие Mail.ru Group социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили платную подписку на музыку сравнительно поздно — лишь 28 апреля 2017 года) и параллельно забрать у других отставших медиа, например телевидения, статус их наград.

Среди московской аудитории 12−34 года ВК обошёл федеральные телеканалы не позднее 2014 года и сохранял превосходство в дальнейшем, расширив его за пределы столицы на остальную Россию.