ФАС удовлетворила ходатайство АО «Сотол проект», который входит в ЕСН Григория Березкина, о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО «РБК» и о приобретении доли в размере 80,463% уставного капитала ООО «РБК Онлайн», основной вид деятельности которой — деятельность рекламных агентств. Об этом сегодня сообщила антимонопольная служба.

Источник, близкий к группе Березкина, рассказал «Ведомостям», что сделка с основным акционером РБК Михаилом Прохоровым еще не подписана. Стоимость холдинга могла составить $50 млн. Покупатель должен получить «очищенный от долгов медиахолдинг».

$50 млн — Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца: на конец 2016 г. долг холдинга составлял 14,9 млрд руб. Львиная доля этой суммы — долг РБК перед «Онэксимом».

11 апреля стало известно, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова планирует продать актив вследствие «мощного давления» от заместителя главы администрации президента РФ Алексея Громова. В конце того же месяца Березкин обратился с ходатайством о приобретении холдинга. В случае вхождения в капитал РБК владелец ЕСН думал о возможности привлечения к его управлению заместителя гендиректора «Румедиа» Алексея Абакумова, который раньше работал заместителем гендиректора РЕН-ТВ и заместителем гендиректора ВГТРК — директором «Радио России». Березкин может объединить издания РБК в холдинг с Metro и «Комсомольской правдой».