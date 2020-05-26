Люди, которые «сильнее всего обеспокоены ситуацией вокруг пандемии», воспринимают рекламу позитивно и получают от нее удовольствие. Исследовательская компания Kantar Millward Brown показала людям рекламные ролики и обнаружила у «более обеспокоенных» повышенное «вовлечение и эмоциональное вовлечение». Обеспокоенным ролики показались «приветом из прошлой жизни».

Исследователи советуют рекламодателям пользоваться повышенной встревоженностью людей и показывать им рекламу, где персонажи ведут обычную жизнь, чтобы это показалось им «поддержкой со стороны бренда».

Доктор медицинских наук Олег Бухтояров в 1996 году написал диссертацию, посвященную исследованию внушаемости подводников в самоизоляции длительного автономного похода. По его данным, через месяц самоизоляции происходит резкое повышение внушаемости экипажа подлодки.