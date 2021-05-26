Пресса заметила биллборды «Тинькофф Банка» рядом с офисами 4 основных мобильных операторов в Москве. На них написано «Защитник Олег уже близко», QR-код ведёт на сайт oleg.tinkoff.ru. На сайте утверждается, что «Спамеры и мошенники больше не пройдут!».
У банка уже есть ИИ-ассистент «Олег» в ассортименте сервисов собственного виртуального мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». Олег умеет принимать звонки вместо владельца номера и вести беседу со спамерами и мошенниками, позже присылая её запись абоненту.
19 мая банк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Защитник Олег». Среди перечня товаров и услуг, которые может начать оказывать обладатель товарного знака, есть связанные с биотехнологиями, сервисами для пользователей автомобилей, производством устройств, но не медицинского назначения, организацией умного дома, строительными и проектировочными работами. В список товаров, помимо прочего, вошли:
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