Сервис видеостриминга ivi в очередном инвестраунде привлёк четверть миллиарда долларов от банка ВТБ, инвесткомпании Романа Абрамовича и других участников (включая Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций). «ВТБ Капитал» получил крупнейшую долю, а также место в совете 11 директоров, которое займёт Тимофей Демченко, руководитель бизнеса прямых инвестиций «ВТБ Капитала». «Привлеченные средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг», передаёт «Коммерсант».

Ivi много тратит на контент и, как и остальные крупные видеосервисы, без поддержки не справляется. В 2020 году он привлек венчурный кредит от Альфа-банка на $60 млн, в 2019 году получил от консорциума инвесторов, куда вошел РФПИ с партнерами, $40 млн. В 2020 году видеосервис начал готовиться к IPO и осенью подал конфиденциальную заявку на биржу NASDAQ. Планы ivi нарушил законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. После его внесения в Госдуму ivi отменил IPO и возобновил поиск финансовых партнеров. Источники «Ъ» говорят, что компания обсуждала возможность объединения с сервисом Premier холдинга «Газпром-медиа».

В конце прошлого года стало известно, что «Сбер» купил «Рамблер» в первую очередь ради онлайн-кинотеатра Okko.

В апреле этого года МТС перезапустил свой видеостриминг под новым брендом Kion и привлёк к нему внимание эксклюзивной трансляцией байопика про Павла Дурова под названием «Дуров».

В октябре 2019 года пресса рассказала о больших планах банка ВТБ по построению своей экосистемы: