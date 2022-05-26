Компания Admitad изучила изменения, которые произошли на рынке SMM после отключения монетизации YouTube и блокировки Facebook и Instagram. Как пишут авторы исследования, покупательская активность пользователей из России просела в марте-апреле во всех соцсетях, как и в целом число их переходов на страницы товаров. Однако блогеры и специалисты по рекламе, которые работают с ВКонтакте и Telegram, понесли чисто символические потери, лишившись буквально нескольких процентов от числа коммерческих переходов. Сильней всего ожидаемо пострадали инфлюэнсеры и специалисты по рекламе в Instagram - там сокращение покупок оказалось на уровне -60% от значений февраля.

В то время как бренды массово сокращают бюджеты и прекращают прямое сотрудничество с блогерами — они продолжают работать с партнерскими сетями. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, за последние 3 недели количество брендов, активно выплачивающих инфлюэнсерам вознаграждение за приведенные заказы, сократилось всего лишь на несколько процентов.

Среди категорий товаров и услуг, по которым с февраля выросли бюджеты: игры для мобильных устройств (+465%), товары для животных (+209%), товары для авто и мотоциклов (+52%), косметика и товары для ухода за собой (+41%). Реклама услуг VPN, что интересно, выросла только на 16%.