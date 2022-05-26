Компания Admitad изучила изменения, которые произошли на рынке SMM после отключения монетизации YouTube и блокировки Facebook и Instagram. Как пишут авторы исследования, покупательская активность пользователей из России просела в марте-апреле во всех соцсетях, как и в целом число их переходов на страницы товаров. Однако блогеры и специалисты по рекламе, которые работают с ВКонтакте и Telegram, понесли чисто символические потери, лишившись буквально нескольких процентов от числа коммерческих переходов. Сильней всего ожидаемо пострадали инфлюэнсеры и специалисты по рекламе в Instagram - там сокращение покупок оказалось на уровне -60% от значений февраля.
В то время как бренды массово сокращают бюджеты и прекращают прямое сотрудничество с блогерами — они продолжают работать с партнерскими сетями. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, за последние 3 недели количество брендов, активно выплачивающих инфлюэнсерам вознаграждение за приведенные заказы, сократилось всего лишь на несколько процентов.
Среди категорий товаров и услуг, по которым с февраля выросли бюджеты: игры для мобильных устройств (+465%), товары для животных (+209%), товары для авто и мотоциклов (+52%), косметика и товары для ухода за собой (+41%). Реклама услуг VPN, что интересно, выросла только на 16%.
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Покупательская способность никуда не исчезла. Прямой рекламы не стало (основная масса трафика для СМБ), а у популярных блогеров чаще всего эксклюзивы. Большинству неудобно постоянно сидеть на VPN, особенно с мобильных устройств. VPN при подключении к 4G не всегда срабатывает, а если и работает, то с меньшей скоростью соединения. В общем, не все пользователи с этим готовы мириться и "уходят" из запрещённых социальных сетей. Рынок постепенно разделяется на внутренний российский и зарубежный. Хороших специалистов по западным продуктам придётся искать зарубежом в долгосрочной перспективе, потому что всё решает практика. И до этого с трудом сидели на VPN, окучивая буржуев в facebook, так хоть платежки за рекламу проходили как надо через сервисы-посредники. Сейчас ничего толком не работает. Танцы с бубнами из фиата в крипту с последующим переводом в пластиковый или виртуальный фиат — ну и кто так будет работать по-белому?
ПП — всегда в плюсе. У них всегда крайний вебмастер/издатель.