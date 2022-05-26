Провайдеры начали получать уведомление о прекращении работы Google Global Cache: Google пытается вытащить свои сервера из России


Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом РБК рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Об этом также сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По информации Галушко, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»). Последний получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company (копия документа есть у РБК), в котором говорилось, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Интересно то, что в связи с банкротством российского юрлица, оборудование Google Global Cache это один из немногих находящихся на территории России дорогостоящих активов Google, на который, вполне возможно, будет наложен арест и попытка обратить его в конкурсную массу банкротящегося ООО "Гугл", хотя для этого, возможно, придётся доказать связь юрлица, на которое записано оборудование Google Global Cache с российским юрлицом.
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