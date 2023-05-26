На подключение к сети WiFi к 2035 г. будет приходиться до 70% трафика, тогда как на сотовые сети – 30%. Такой прогноз приводится в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы». Стратегия разрабатывается кабмином по поручению президента Владимира Путина. Документ должен быть утвержден до конца года, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В 2022 г. объем передаваемых по WiFi данных стал сопоставим с трафиком в сетях мобильной связи, говорится в проекте стратегии. «WiFi-доступ постепенно выигрывает конкуренцию за трафик с мобильными сетями, а фиксированный широкополосный доступ остается основным каналом доступа в интернет», – указано в документе.

Абсолютных цифр потребления видов трафика в проекте нет. С 2012 по 2022 г. общий объем интернет-трафика в России вырос более чем в 11 раз – с 11,1 до 123,7 эксабайта (квинтиллиона байтов), среднегодовой рост – 27%, в 2022 г. – 18%. По данным Минцифры, за первое полугодие прошлого года объем мобильного трафика в России составил 16,89 млрд Гб. По мнению аналитика «ТМТ консалтинга» Ирины Якименко, WiFi начал набирать обороты из-за удорожания тарифов на мобильную связь, расширения покрытия WiFi-сетей в общественных местах, на транспорте, на предприятиях сферы услуг и в госорганизациях. По данным «ТМТ консалтинга», в 2022 г. количество точек публичного WiFi-доступа выросло на 3% и превысило 191 000. Рост трафика в WiFi-сетях стал существенным в силу того, что сотовые сети перестали развиваться или даже деградировали за последний год, добавил генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.