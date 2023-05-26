Илья Алексеев назначен на позицию директора по развитию бизнеса «МТС Медиа» — дочерней компании МТС, развивающей медиактивы. В новой роли он будет отвечать за коммерческую деятельность компании, поиск возможностей для роста бизнеса и реализацию планов по улучшению ключевых показателей деятельности «МТС Медиа» и стриминговой платформы Kion.

Ранее Алексеев работал генеральным директором медиаселлера IMHO VI, директором по продажам в Facebook в России, замгендиректора в рекламной группе Media Instinct Group, а в Spotify отвечал за бизнес-операции в регионе и запуск стриминговой платформы на пяти новых рынках.