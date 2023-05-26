По итогам первого квартала 2023 года Ozon отчитался о чистой прибыли размером 10,7 млрд рублей. Компания уточнила, что она была получена "главным образом в результате разового дохода, связанного с погашением финансовых обязательств и устойчивого роста выручки". Выручка выросла на 47%. Оборот вырос на 71% до 303 млрд рублей. В отчёте компания уведомила инвесторов об изменениях в некоторых принципах расчёта и отражения финансовых показателей.

Ozon практически всю свою историю был убыточной компанией, в первую очередь за счёт инвестиций в развитие. По итогам 2021 года ему удалось выйти на безубыточность по операционному денежному потоку. По итогам второго квартала 2022 года у Ozon впервые оказалась положительной скорректированная EBITDA (впрочем, за тот же квартал чистый убыток составил 7,2 млрд рублей). Положительной она осталась и в первом квартале 2023 года, уже в четвёртый раз.