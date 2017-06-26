Лидер мессенджера Telegram Павел Дуров продолжил заочный диалог с Роскомнадзором. Ведомство обязано внести мессенджер в число «организаторов распространения информации» или заблокировать его. Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что время до блокировки прямого доступа к Telegram у российских провайдеров исчисляется днями. По постановлению Медведева «организаторы» должны сотрудничать со спецслужбами РФ и скрывать «организационные и технические приемы проведения оперативно-разыскных мероприятий» — работать со средствами интернет-связи уполномочено аналитическое управление информационно-технической службы ФСБ РФ. Дуров объяснил Жарову, что у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации», так как они есть только у конечных пользователей, передавать ФСБ нечего, а блокировка не имеет большого смысла:

Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам «ключи для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году. В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации». Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger. Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет.

В пятницу 23 июня Госдума приняла в 1-м чтении запрет на VPN для обхода Реестра. Текущие формулировки законопроекта затруднят использование Telegram, если Роскомнадзор заблокирует мессенджер, но абсолютной недоступности даже они не гарантируют.

В середине июня 2017 года Павел Дуров рассказал, что на Telegram давят не только привычные по новостям власти России или Ирана, но и США. Лидер мессенжера рассказал, что на него давило ФБР, а разработчиков программы пытались подкупить.