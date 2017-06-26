«Ростелеком» продолжает подключать платные услуги без предупреждения, сообщил на «Пикабу» покупатель услуг «Ростелекома». Пострадавший пишет, что провайдер самовольно подключил ему за абонентскую плату «услугу» «ночное ускорение» и стал брать плату за аренду роутера. Подобные жалобы от абонентов появились еще в начале июня 2017 года. Тогда «Ростелеком» посоветовал подписаться на рассылку их новостей, но обязательств не подключать абонентам сомнительные «услуги» на себя не брал.