«Ростелеком» продолжает подключать платные услуги без предупреждения, сообщил на «Пикабу» покупатель услуг «Ростелекома». Пострадавший пишет, что провайдер самовольно подключил ему за абонентскую плату «услугу» «ночное ускорение» и стал брать плату за аренду роутера. Подобные жалобы от абонентов появились еще в начале июня 2017 года. Тогда «Ростелеком» посоветовал подписаться на рассылку их новостей, но обязательств не подключать абонентам сомнительные «услуги» на себя не брал.
«Ростелеком» продолжает подключать платные услуги без предупреждения
Roem.ru / editor@roem.ru
Провайдеры, Ростелеком, Цены / Тарифы ru-RU 2017 ООО «Роем» Текучка
Подобные жалобы появились еще в начале июня, теперь они повторились
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