В реестр организаторов распространения информации «Роем!» добавили, по просьбе/требованию РКН в 2014 году. Формально мы тогда подпадали под определение организатора информации: у нас была функциональность личных сообщений. Она была запрятано очень глубоко, но была.
Мне не нравился этот интерес к нам: компания у нас маленькая, любая лишняя головная боль для нас именно что лишняя. Тем не менее, я отправил нужные документы, нас добавили в реестр под номером РР-7, аккурат после компаний типа Mail.ru и «Яндекс». После этого некого было включать кроме «Роем!», наверное.
Обязанности проекта, который включён в реестр, достаточно значимы, а признан распространителем информации, если уж им признали нас, может быть любой. Определение «распространителя» из закона:
Организатором распространения информации в сети «Интернет» является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет».
(выдержка из закона 97-ФЗ от 14 мая 2014 г.)
Определение достаточно широкое. Если мы признаем, что «Роем!» подпадает под него, то любой блог, а уж тем более форум, под него подпадает тоже. Тут же возникает вопрос полноты реестра: если в нём должны быть практически все сайты, то поддержание полноты и актуальности этих сведений — это титаническая работа. С нею не всегда справляются даже регистраторы доменных имён, хотя администраторы доменов в актуальности этой базы данных прямо заинтересованы.
Что говорить тогда про реестр, участие в котором его участникам не нужно?
При этом обязанности у организатора есть: он должен сохранять данные о том, кто, когда и что ему писал в течение полугода и передавать их «уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность». Данные, при этом, надо хранить на территории РФ, то есть надо заводить отдельный хостинг для хранения метаданных в России или просто переезжать на российский хостинг.
У «Роем!» с правоохранительными органами и так отличная история общения: два раза из двух к нам приходил отдел будущего ФСБшника обвиняемого в госизмене Сергея Михайлова. Во второй раз приходил особенно неудачно: получил взыскание от генпрокуратуры, поскольку повода требовать хоть какие-то сведения у него не было. Для нас всё это существенно, поскольку мы не зарегистрированы как СМИ, а раскрывать свои источники по требованию любого оборотня в погонах нам не хотелось.
Добавлю, что насколько мне было известно, инициатива создания данного реестра и передачи его ведения в РКН — была на совести ФСБ.
Диктатура соображений
На этом фоне, как только мы сменили движок сайта (в начале 2015-го года) и отказались от внутренних сообщений, я написал запрос в РКН, где сказал, что мы теперь не соответствуем определению закона об организаторах распространения информации, поэтому хотим быть исключены из реестра. Как мне сообщил в том же 2015-м году представитель РКН, оказалось, что мы были первыми, кто захотели выйти из этого реестра, такой процедуры ещё не было. Официального отказа нам в тот раз не прислали, но и исключать не стали.
В 2017-м, в июне, РКН создал личный кабинет для входящих в реестр компаний: в нём, например, можно изменить контактные данные и, опять же, подать заявку на исключение из реестра. Я снова подал заявку об исключении из реестра. Снова указал, что мы не соответствуем определению закона 97-ФЗ
Сообщаем, что Ваше уведомление не может быть принято, поскольку по результатам проверки представленных сведений установлено, что деятельность по обеспечению функционирования информационного ресурса, предназначенного и (или) используемого для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», не прекращена.
Информация или смерть. Неважно, что твой сайт не позволяет обмениваться информацией, а публикует её (разница существенная). Неважно что к тебе за три года ни разу не было ни одного обращения. Неважно, что сайтов такого же типа в Рунете ещё сотни тысяч. Попросили в реестре участвовать «Роем!» — участвуй.
Нам сейчас, в общем-то, всё равно. Раздражает три вещи:
- Не действует правило «закон суров, но это закон». Вместо диктатуры закона мы получаем диктатуру соображений. Что это за «соображения» — неведомо. Когда они включаются и когда выключаются — неизвестно.
- Ресурсы госведомств, уж какие они ни есть, тратятся бездарно. Задачи полноты реестра, актуальности сведений — никак не решаются. Что касается интересных для контактов госорганами ресурсов: неужели у госструктур не было каналов связи с «Мейлом» и «Яндексом» до 2014-го года? Разрешите не поверить.
- РКН назначается исполнителем и ответственным за какую-то силовую движуху без реальных полномочий по управлению ею. Реальные «бенефициары» проектов (ФСБ) появляются на них в режиме «воскресного папы»: то три года их не было, то смех, шутки, веселье, луна-парк, террористы, тараканы. Эта движуха мешает работать и не сильно помогает безопасности. В конце концов, уж кто-кто, а силовые структуры могут получить авторизационную SMS для входа в Telegram подозреваемого в терроризме.
«Силовые структуры уже подстроились к цифровому миру, остались незначительные штрихи»
Читатель ждёт уж рифмы «Дуров»
И верно, о нём сейчас и пойдёт речь.
На фоне описанного выше бодание Павла Дурова и главы РКН Александра Жарова о включении в реестр выглядят попыткой побороть свинью в грязи — чем больше Дуров получает попрёков о том, что он не сдаёт своих пользователей, тем больше ему это нравится, тем больше он получает возможности транслировать наружу месседж о безопасности Telegram.
При отсутствии симпатий к реестру и задачам, которые он выполняет (непонятным даже людям из отрасли), единственным способом забороть Павла Дурова в медийном поле остаются лишь попытки очернения Telegram как инструмента террористов, наркодилеров и психопатов.
Способ очернения вполне традиционный: медиа, действующие в русле «соображений» ищут в Яндекс.Новостях вхождения упоминаний Telegram вместе с преступными инцидентами и подготавливают пресс-портрет с описанием преступной сущности проекта. Кстати, по такой же схеме можно обосновать запрет на деятельность журналистов (да и ФСБшников, кстати) — они постоянно кого-то убивают.
У меня был преподаватель математики, который сходу ставил двойки за переход от частного к общему. Умный был мужик.
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>В конце концов, уж кто-кто, а силовые структуры могут получить авторизационную SMS для входа в Telegram подозреваемого в терроризме.
Для Two-Step Verification https://telegram.org/blog/sessions-and-2-step-verification#two-step-verification этого недостаточно.
Юрий Вы видимо не понимаете как работает государство, а именно как работает исполнительная власть как в РФ так и в общем по миру.
Парламент может написать сколько угодно законов, они могут быть безупречно налакированными и продуманными, могут и нет.
Во всем мире самая действенная власть это исполнительная власть, которая и решает к кому и как применять тот или иной закон, с какой рьяностью следить за исполнением закона и по отношению к кому.
Многие подумают что такая избирательность действия закона удел немытых стран третьего мира, а вот западные то страны совсем по другому живут, но если изучить этот вопрос более подробно, то нет, они просто лучше маскируют это, но все тоже самое.
Если бы во всем мире законы делались так что они обязаны исполняться строго всеми или никем, то исполнительная власть превратилась бы в какой то глупый и безымянный автомат, одновременно с резким ослаблением самого государства, потому как маневрировать такой стране в океане жизни стало бы почти не возможно.
Законы которые бы исполнялись все без исключения поголовно это такая же утопия как коммунизм или демократия в странах больше поселка.
Так и с реестром о распространителях информации, там должны быть в первую очередь те кто распространяет более менее значимые объемы, засовывать туда все без исключения форумы в которых по 100 человек в день бывают, смысла нет.
Как и нет смысла в законе который так точно опишет объекты для попадания в реестр, что под них попадут исключительно крупные мессенджеры, так как эти же мессенджеры легко увернутся от исполнения этого закона на законных же основаниях.
Поэтому точечную работу всегда делает исполнительная власть, а не законодательная, законодательная лишь очерчивает приблизительные ориентиры.
Как говорится дьявол в мелочах, и этими «мелочами» и занимается исполнительная власть.
Видимо не понимаю. Потому что я сказал, что нас туда засовывать смысла нет. Вам как вообще ряд: «Яндек, Роем, Рамблер, Roem.ru…".
Это в каком рейтинге мы в таком близком соседстве?
Но засунули. И выйти не дают.
У вас низкая самооценка как у основатея Роем))).
В интернете Роем статусная вещь, и всем известная, по крайней мере в узких кругах так точно, в этом реестре вы должны были быть для статуса и демонстрации соблюдения закона, чтоб никто не тыкал, дескать вот Яндекс там есть, а Роема нет, как же так?
А вот если бы Роем пользовались it спецы например Магадана, и может даже было бы их больше чем сейчас, то толкать вас в реестр бы никто не стал с вероятностью 99%.
Все-таки главный принцип работы исполнительной власти, любого государства, — точечное применение закона, всегда маскировали, потому как парламент главный храм новой демократической религии, и снижать в глазах плебса его ценность и важность не правильно.
В любой религии вера очень важна (не исключение и демократическая религия),
нет веры — нет религии,
нет религии — нет больших человеческих организаций.
А вот что выйти не дают то это конечно не доработка, думаю поправят когда нибудь….
Терморектальный криптоанализ никто не отменял
(не ратую за него, но есть ощущение, что он используется)
Какой процент террористов пользуется 2fa не знаю, но скорее проблемой, подозреваю, являются исчезающие сообщения, чем 2fa.