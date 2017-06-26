Бывший глава компании Uber Тревис Каланик в феврале текущего года нанял на работу выходца из Google Энтони Левандовски. Впоследствии Google обвинил Левандовски в краже технологий. Uber сообщил суду, что Каланику с самого начала было известно об этом факте, говорится в документах такси-сервиса.

Uber признал, что у Левандовски было пять дисков, содержащих более 14 тысяч файлов с информацией по технологиям создания беспилотных автомобилей, принадлежавших Google. Каланик, якобы, запретил Левандовски приносить эти файлы в компанию, после чего тот их уничтожил.

В феврале 2017 года дочка холдинга Alphabet компания Waymo, занимающаяся проектом создания беспилотных грузовых автомобилей, подала иск в федеральный суд Сан-Франциско к дочерней структуре Uber Otto, также занимающейся созданием беспилотного авто. Otto создал Энтони Левандовски. В августе 2016 года Uber купил эту компанию, передав Левандовски свои акции на сумму около $680 млн.

В конце мая этого года Uber уволил Левандовски, предположительно из-за продолжающихся судебных разбирательств и того, что история с документами стала публичной. Пока обе стороны воздерживаются от комментариев, но официальное признание Uber дает Waymo хорошую возможность потребовать крупную компенсацию, или вообще добиться отмены сделки по поглощению Otto.