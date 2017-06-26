На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров несколько раз публично высказывался по поводу судьбы мессенджера Telegram, последний раз пообещав заблокировать его через «считанные дни», если не будет выполнено требование передать российским властям ключи для расшифровки переписки пользователей. За последние несколько дней федеральные телеканалы показали больше десятка сюжетов, посвященных Telegram. В воскресение ФСБ инициировало новую волну телесюжетов, заявив, что Telegram использовался при подготовке терактов в метро Санкт-Петербурга. Редакция «Роем!» посмотрела все сюжеты, чтобы вам не пришлось делать этого, и пересказывает содержание.

«Первый канал»

«Первый канал» сообщил новость о заявлении ФСБ про использование Telegram в ходе подготовки и осуществления теракта в Санкт-Петербурге. Телеканал указал на «тотальное использование интернет-мессенджеров для осуществления связи между террористами». Самым распространенным инструментом террористов остается именно Telegram, говорится в сюжете.

«Россия 1»

«Россия 1» единственной из телеканалов достаточно подробно объяснила (с 1:15:45 на видео) своим зрителям, как работает end-to-end шифрование, в остальном аргументы были теми же, что и на других каналах: сюжеты о неудавшихся террористах, которых якобы завербовали через Telegram и т. д.

НТВ

Телеканал НТВ взял интервью у Александра Жарова, в котором помимо прочего тот сказал, что популярность «ВКонтакте» на ранней стадии его развития была обусловлена доступностью большого количества пиратского контента. Ведущая НТВ предположила, что возможно Дуров анархист и нарушение закона — его принципиальная позиция. Жаров не стал развивать эту идею.

ТВЦ

Телеканал ТВЦ сообщил, что при помощи Telegram в России организуется торговля наркотиками и запрещёнными препаратами, а в последнее время мессенджер связи все чаще стали использовать террористы. В качестве доказательства этого тезиса телеканал использовал сообщения самого Telegram, который отчитывается о количестве заблокированных каналов запрещенной в России организации ИГИЛ. Журналисты ТВЦ напомнили, что на прошлой неделе немецкий Бундестаг принял закон, позволяющий внедрять на устройства пользователей специальный код для перехвата сообщений преступников в мессенджерах. На самом деле, этот закон действует уже давно для расследований по делам о терроризме, сейчас его распространили на тяжкие преступления, в том числе убийства и т. д.

РЕН ТВ

РЕН ТВ посвятило Telegram два сюжета. Причем в первом из них называет его малопопулярным мессенджером, которым пользуются «всего лишь восемь процентов от всех клиентов подобных сервисов» в России, а в другом это уже — «мегапопулярный ресурс стоимостью один миллиард долларов». Откуда телеканал взял такую оценку неизвестно, сам Дуров ранее оценивал свой продукт в $3−4 млрд.

Телеканал уделил большое внимание самому Дурову, припомнив, что ранее будучи владельцем сайта «ВКонтакте», он скрыл данные администраторов групп Евромайдана. Дурова обвинили в том, что он «смеется в глаза родственникам погибших в петербургском теракте», а также почему-то вспомнили эпизод, когда менеджеры «ВКонтакте» разбрасывали денежные купюры из окна офиса в Санкт-Петербурге.

«Пятый канал»

«Пятый канал» креативно озаглавил свой сюжет «Логово Телеграма», назвав в нем Дурова «злым гением интернета». В остальном сюжет мало чем отличается от сообщений других каналов.