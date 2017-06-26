Лидер мессенджера Telegram Павел Дуров продолжил просвещать пользователей мессенджеров и чиновников — накануне тем же самым занимались федеральные СМИ России. По их мнению в Telegram работают террористы. Дуров объяснил:
Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением.
Дуров подчеркнул, что глава Роскомнадзора не понимает принципов шифрования в Telegram и остальных мессенджерах
К сожалению, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников.
Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России. При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования. geektimes.ru/post/273188/
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>Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, >либо всех их ставит под удар.
Расскажите кто ни будь Павлу как работает система доступа у сотовых операторов, а то он так погрузился что даже не понимает как можно сотрудничать с властями и не ухудшать шифровку для посторонних.
>сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа >коррумпированных чиновников.
А раньше то ужас как без мессенджеров то жили? Сплошные атаки хакеров и чиновников, а как появился телеграмм то все это исчезло, вона как, какие чиновники и хакеры жалкие то пошли оказывается…
>для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных >CMC без всякого шифрования
Чего Дуров из себя дурачка то строит?
Можно и голубями почту передавать, но как ты этими голубями будешь вербовать перевозчиков бомб?
Не обязательно вербовать шахидов, просто надо чтоб человек для помощи джихаду перевез что надо и куда надо через метро, а подорвут его дистанционно же.