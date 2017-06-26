В последние несколько дней мессенджер Telegram упоминают исключительно в качестве основного канала общения террористов, распространения наркотиков и других неблаговидных родов деятельности. Впрочем, сами обвиняющие компанию телеканалы активно используют Telegram.
Какая ирония дочитать разоблачительный текст Первого канала про «любимый мессенджер» террористов Telegram и увидеть внизу это. pic.twitter.com/ZaIZ7wFmcQ
— BAS0V (@g_o_n_z_o) June 25, 2017
Например, на сайте «Первого Канала» ссылка на канал в Telegram висит внизу всех страниц с новостями. У НТВ есть свой Telegram-бот, котрого можно использовать чтобы подписаться на контент, или узнать новости. Свой канал в мессенджере есть также у государственного агентства РИА «Новости» и у телеканала «Вести 24».
Сайт госуслуг, через который граждане взаимодействуют с государством через интернет, запустил бота в Telrgram в апреле 2016 года. Федеральная антимонопольная служба публикует в своем канале новости, анонсы и подкасты. У министерства иностранных дел есть несколько каналов: основной и несколько дополнительных — отдельный канал пресс-службы, канал на английском языке
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Судя по тому, как удобно всплывает инфа о использовании телеграмма во время этого странного теракта 2 месяца назад, подтверждается только то, что скорее всего, этот теракт спец службы и организовали.