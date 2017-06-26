В последние несколько дней мессенджер Telegram упоминают исключительно в качестве основного канала общения террористов, распространения наркотиков и других неблаговидных родов деятельности. Впрочем, сами обвиняющие компанию телеканалы активно используют Telegram.

Какая ирония дочитать разоблачительный текст Первого канала про «любимый мессенджер» террористов Telegram и увидеть внизу это. pic.twitter.com/ZaIZ7wFmcQ — BAS0V (@g_o_n_z_o) June 25, 2017

Например, на сайте «Первого Канала» ссылка на канал в Telegram висит внизу всех страниц с новостями. У НТВ есть свой Telegram-бот, котрого можно использовать чтобы подписаться на контент, или узнать новости. Свой канал в мессенджере есть также у государственного агентства РИА «Новости» и у телеканала «Вести 24».