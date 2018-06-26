Анатолий «Анатоликс» Орлов, около 10 лет руководивший разработкой и работой над поиском «Яндекса», опубликовал на RSDN список вакансий и пригласил разработчиков в Ozon. Анатоликс пообещал разработчикам конкурентоспособную зарплату плюс большие амбиции: «Хотим стать больше Яндекса, на собеседовании расскажем как». Сейчас Анатоликс набирает десять человек, в планах найм ещё двухсот. Одна дополнительная сотня разработчиков уже нанята (в основном это бывший московский офис Lazada).

Не очень давно мы поняли, что хотим быть технологической компанией, а не просто большим магазином, т.к. на таком масштабе собственные технологии позволяют экономить много денег и оказывать лучший сервис для пользователя.

В 2015-м Анатолий Орлов уволился из «Яндекса» после 10 лет работы — специалист ушел «в никуда» и занялся поиском «проекта второй половины жизни». Сейчас, по словам Орлова, Ozon очень похож на такой проект. В том же 2015-м Анатоликс начал руководить лабораторией больших данных в Фонде развития интернет-инициатив, но к настоящему моменту сотрудничество со ФРИИ он завершил.

В конце 2017 года Ozon.ru возглавил экс-глава «Яндекса» и специалист по IPO Александр Шульгин. В марте 2018 акционеры Ozon из МТС и Baring Vostok пообещали дополнительно проинвестировать в проект 3,5 млрд рублей, с возможностью увеличения суммы до 5,25 млрд рублей.