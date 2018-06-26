Ant Financial, дочерняя компания Alibaba Group, запускает сервис денежных переводов на основе блокчейна для жителей Гонконга и Филиппин, пишет Bloomberg. Основатель холдинга Джек Ма заявил, что «технология блокчейна может изменить мир больше, чем люди представляют», однако биткойн может оказаться пузырем.