США запретят Китаю заимствовать американские технологии


Минфин США разрабатывает меры, согласно которым организациям, в которых китайским инвесторам принадлежит более 25% акций, будет запрещено покупать американские компании, владеющие «промышленно значимыми технологиями». Источники, знакомые с ходом дискуссии утверждают, что окончательный порог еще обсуждается и может оказаться даже ниже 25%. Запрет может быть наложен и на членство граждан Китая в советах директоров, заключение лицензионных соглашений с китайскими компаниями — если власти США сочтут, что то одно или другое обеспечивает доступ к запрещенным технологиям. Сейчас никакого списка «промышленно значимых» технологий в США нет, как правительство будет его определять, пока непонятно, пересказал The Bell сообщение WSJ.

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США запретят Китаю заимствовать американские технологии — The Bell

Администрация президента Дональда Трампа на этой неделе объявит о новых ограничениях в отношении Китая — и это уже не просто пошлины. На этот раз речь о том, чтобы запретить китайским инвесторам приобретать американские технологические компании, а также ужесточить контроль в отношении экспорта американских технологий в Китай. Детали Минфин США разрабатывает меры, согласно которым организациям, в …

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