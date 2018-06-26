Минфин США разрабатывает меры, согласно которым организациям, в которых китайским инвесторам принадлежит более 25% акций, будет запрещено покупать американские компании, владеющие «промышленно значимыми технологиями». Источники, знакомые с ходом дискуссии утверждают, что окончательный порог еще обсуждается и может оказаться даже ниже 25%. Запрет может быть наложен и на членство граждан Китая в советах директоров, заключение лицензионных соглашений с китайскими компаниями — если власти США сочтут, что то одно или другое обеспечивает доступ к запрещенным технологиям. Сейчас никакого списка «промышленно значимых» технологий в США нет, как правительство будет его определять, пока непонятно, пересказал The Bell сообщение WSJ.