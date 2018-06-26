«Это не радует. Мы и так соревнуемся с Kobalt, AWAL и Caroline — только Spotify не хватало», — прокомментировал директор одного из независимых лейблов планы Spotify на прямое лицензирование музыки. Ранее Spotify пообещал платить значительные суммы за прямую передачу прав на записи, напомнил Mooscle. Независимые артисты (и лейблы), при некоторых условиях, могут рассчитывать на «шестизначные гонорары». Ричард Берджесс, генеральный директор американской ассоциации независимой музыки (A2IM), подчеркнул, что он «не луддит», но согласился с коллегой, что технологическая платформа делает существование членов ассоциации бессмысленным, как переводит слова Берджесса Mooscle:

«Проблема заключается в том, что у Spotify есть данные, которых нет у нас. Они узнают новости раньше наших лейблов, так что они могут позаботиться и вложиться в исполнителя, но не из-за чутья или на удачу (как все остальные), а основываясь на цифрах и фактах. Мы считаем, что справедливым будет и нам иметь доступ к этой информации. Иначе конкурентная ситуация изменится крайне не здоровым образом. На данный момент мы ведем множество переговоров по этому поводу с провайдерами цифровых услуг».

По статистике Worldwide Independent Network, опубликованной в октября 2017 года, инди-лейблы занимают 38,4% всемирного музыкального рынка и их доля плавно растёт и в мире и в США. В первом полугодии прошлого года доходы от стриминговых платформ в США составили больше половины всех продаж музыкальных лейблов — 62%.

В 2011 году российская Яндекс.Музыка начала платить платить независимым музыкантам за вход в каталог. Спустя два года, в 2013-м «Музыка» открыла интерфейс для массовой подписки независимых артистов. К настоящему моменту проект закрыт и «Музыка» предлагает музыкантам воспользоваться услугами таких дистрибуторов-партнёров, как FreshTunes, Believe Digital, The Orchard, TuneCore или CD Baby (посредники-дистрибуторы, похожие на тройку компаний, перечисленную в начале новости).