Игорь Щёголев, до 2012 года возглавлявший министерство связи, а затем ставший помощником Президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии (политические IT) назначен представителем Президента в Центральном Федеральном округе. С момента подписания указа Щёголев обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства на территории ЦФО. Полномочный представитель является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации Президента Российской Федерации.