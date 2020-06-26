Карьерный портал «Хедхантер» объявил о переходе на новую модель оплаты для рекрутёров. Теперь в тарифах будет ограничение на доступ к контактам соискателя, с возможностью докупить просмотры. К контактам относятся ФИО и дата рождения, телефон, почта и другие указанные в резюме способы связи. Доступны по умолчанию опыт работы, образование, зарплатные ожидания, дополнительное образование и курсы, сертификаты и портфолио, сообщается в пресс-релизе. Но в нём ничего не говорится о сопроводительном письме. Если оно не будет доступно бесплатно, у рекрутёра сильно пострадает возможность оценить резюме на предмет того, стоит ли тратить доступ к контактам. Если оно будет доступно бесплатно, соискатели смогут указать все контакты там.

Неограниченно доступными останутся контакты из «входящих» резюме -- тех, которыми откликнулись на вакансию, отправили в компанию с помощью сервиса «Хочу у вас работать» (платного для соискателей), подобранных к вакансии автоматически. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа -- например, за 27,670 рублей можно получить доступ к базе резюме «Хедхантера» по всей России на 7 дней с просмотром 420 контактов. Чтобы исчерпать доступные в месячной подписке контакты, работодателю надо будет просматривать по 43 контакта каждый день.