Александр Мамут опроверг новость запрещённого в России издания о том, что он собирается запускать оппозиционное СМИ.

«Как и раньше, когда "Медуза" писала обо мне, эта новость — провокационная, беспримесная ложь, преследующая единственную цель — отомстить мне за досрочное прекращение трудового договора с Г.Тимченко в 2014 году с выплатой ей вознаграждения только за год вперед», — ответил бизнесмен. По словам Мамута, публикация «Медузы» о нем является враньем от начала до конца. «Никаких СМИ после продажи "Рамблера" в 2020 году я "запускать" не собирался и не собираюсь», — подчеркнул он.

Впрочем, и само запрещённое издание писало о медиапланах Мамута крайне неконкретно, со слов своих источников, которые слышали, что бывший совладелец Рамблера рассматривает разные варианты и "хочет стать хорошим русским".

Тем временем, российский Forbes запустил спортивное подразделение и пообещал читателям "изменить их понимание спорта".

Привет, это редакция Forbes.Спорт, мы делаем в Forbes новое спортивное медиа, непохожее на другие. Трансляция со стадиона для нас — лишь часть более сложной и увлекательной картины. Мы рассказываем о конкуренции людей, клубов, профессиональных лиг, федераций и целых стран, изучаем истории успехов и провалов, считаем деньги и выясняем, кто смог распорядиться ими лучше всего.

Директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман рассказал прессе о концепции издания:

Как пояснили в «Forbes.Спорт», «трансляция со стадиона — лишь часть более сложной и увлекательной картины». Редакция проекта намерена рассказывать «о конкуренции людей, клубов, профессиональных лиг, федераций и целых стран». Кроме того, читателям предложат истории об успехах и провалах, о доходах в сфере спорта и другие. «Новое направление скорее не про цифры на табло, а про анализ спортивного рынка и более глубокий взгляд на отрасль», — отметил Озман.

А владелец Forbes Магомед Мусаев перезапустил российскую версию журнала Harvard Business Review под новым брендом «Большие идеи» с новыми партнерами, передаёт РБК. 50% доли в компании Мусаев отдаёт партнерам: совладельцу агентства Fanatic Антону Аверьянову и совладельцу агентства Setters и издания Setters Media Евгению Давыдову.

Harvard Business Review — ежемесячный журнал об управлении бизнесом, издаваемый Гарвардским университетом с 1922 года. В России его в 2004 году стали издавать Independent Media Дерка Сауэра, потом его купила Sanoma, в 2015 году журнал (как выяснилось позже, бесплатно) перешёл к Демьяну Кудрявцеву.

Летом 2022 года российский Harvard Business Review перестал выходить из-за заморозки лицензии со стороны правообладателя франшизы — Harvard Business Publishing School.

22 июня внезапно ожил телеграм-канал издания The Village, которое в 2022 году закрылось в России. Активность канала немедленно вызвала к активности платных подписчиков The Village, которые, как оказалось, до сих пор не могли отменить подписку, и у них регулярно списывались платежи. Новым владельцам канала их жаль, но сделать они ничего не могут.