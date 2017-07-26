ID Finance и Da Vinci Capital основали фонд объемом $200 млн для инвестиций в финтех. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей инвесторов. Особенностью фонда является то, что инвестиции будут долговыми, а не долевыми. Компании должны будут вернуть фонду основную сумму и проценты. Фонд заинтересован в инвестициях в те организации, которые занимаются кредитованием, займами для малого и среднего бизнеса, а также — в аналитических решениях для кредитного скоринга на основе больших данных, ИИ и машинного обучения.