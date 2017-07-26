«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный антивирус Kaspersky Free, который к концу этого года станет доступным во всех странах. Об этом сообщает портал TJournal. Представители отметили, что продукт не будет «торговать конфиденциальностью». По словам основателя компании, в нем есть основные функции, которые обеспечат «защиту первой необходимости». Сначала антивирусом смогут воспользоваться в США, Канаде, большей части Тихоокеанской Азии и в Казахстане. В России, Финляндии, Швеции, Белоруссии, Дании, Китае, Норвегии и на Украине протестировали бесплатную версию. Работа над антивирусом продолжалась 18 месяцев.