Российские разработчики из проекта Papyrus привлекли от частных инвесторов $1 млн для создания экосистемы интернет-рекламы на базе блокчейна Ethereum. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по продукту компании Александра Швеца. Благодаря новой экосистеме пользователи смогут контролировать, какую рекламу видят и какими данными они делятся с рекламодателями, и получать за это платежи в криптовалюте. Также с помощью продукта владельцы интернет-ресурсов получат прозрачный спрос на рекламные места и отсутствие издержек на посредников, а рекламодатели, по словам представителей проекта, — качественный трафик.