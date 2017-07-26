Сооснователь «Рокетбанка» Виктор Лысенко покинул пост вице-президента по блокчейну в Acronis и запустил в Сингапуре стартап Osome. Судя по анонсу, размещённому на сайте проекта, Osome — это гибрид чат-бота, ориентированного на бизнес-вопросы и функции личного помощника и сервиса онлайн консалтинга.

На сайте Osome говорится, что проект планирует оказывать услуги по подготовке к годовому собранию акционеров, выпуску акций, или смене менеджмета, а также консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Услуги компании будет обходится в диапазоне $100 — $400 за один кейс, то есть речь вероятнее всего идет не о классическом консалтинге, а о сервисе для небольших компаний с ограниченными финансовыми возможностями.

Виктор Лысенко занял пост вице-президента Acronis в марте 2016 года. Он занимался разработкой и развитием продуктов Acronis с использованием технологии blockchain. При этом речь шла как о внедрении данной технологии в уже существующие продукты, так и о создании новых проектов.