В последние несколько недель в интернете обсуждаются действия «Мегафона», который начал показывать рекламу абонентам мобильного интернета поверх сайтов, которые те просматривают. Нововведение возмутило владельцев сайтов, которые обнаружили что посетителям без их ведома показывают некие баннеры.

В процессе общения с техподдержкой «Мегафона» выяснилось, что компания показывает рекламу абонентам, которые согласились на это при заключении договора, и по заявке пользователя может отключить эту опцию. При этом никаких бонусов абонент за просмотренные баннеры не получает. В «Мегафоне» также уточнили, что компания не тарифицирует трафик, потраченный на просмотр рекламы.

В пресс-службе компании подтвердили «Роем!», что подобная практика действительно действует для ограниченного количества абонентов.

Эта возможность размещения информации работает в тестовом режиме. С конкретными жалобами наши клиенты могут обратиться в контактный центр, — уточнили в компании.

В июле 2016 года в СМИ появились сообщения о том, что баннер «Вымпелкома» с рекламой нового сервиса «Мини-кабинет» стал появляться в мобильных браузерах поверх основного содержания веб-страниц. Оператор вмешивается в код страницы, не поддерживающей протокол шифрования HTTPS, что позволяло ему размещать рекламу бесплатно и без ведома владельцев сайта.