Открытка: «Яндекс» (временно) меняет слоган с «Найдётся всё» на «Поиск №1 в России»


В поиске «Яндекса» изменился слоган, который отображался под названием компании. Раньше это был «Найдётся всё». Сегодня стал «Поиск № 1 в России».

Называть себя «поиском № 1» стал, судя во всему, на основании данных Яндекс.Радара — собственной открытой системы аналитики, которая запустилась вчера. По ней «Яндекс» держит долю поиска 54,3%, у Google — 40,1% в июне. Впрочем, открытые данные LiveInternet тоже свидетельствуют о лидерстве российском компании: у неё была доля 51,3% в июне, у американцев — 43,6%. Хотя доля поиска в LI у «Яндекса» медленно снижается.

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Комментарий представителя компании

  • Контекст комментария

    Залина Богазова Яндекс

    Сегодня стартовала новая рекламная кампания поиска Яндекса. Слоган кампании — «Поиск № 1 в России». Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной Яндекса. Именно в связи с этим изменён логотип — исключительно на время. В рамках кампании мы показываем, как поиск Яндекса справляется с самыми сложными поисковыми задачами, помогая людям находить что угодно, даже счастье, расположение и взаимопонимание. Это не первая кампания. Мы регулярно проводим их для разных сервисов Яндекса, в том числе Поиска, в разных каналах, в том числе и на ТВ.

    Пример ролика:

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Добавить 8 комментариев

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    -Misyuk-Oleg-

    Безусловно, даже хороший слоган после 10 лет в России надо менять. Но выбор нового слогана «Поиск № 1 в России» неочевиден. Он не несёт практически никакого эмоционального заряда, а лишь подтверждает очевидное для 90% пользователей рунета. Маркетологам Яндекса троечку за новый слоган.))

  • Ответить
    Залина Богазова Яндекс

    Сегодня стартовала новая рекламная кампания поиска Яндекса. Слоган кампании — «Поиск № 1 в России». Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной Яндекса. Именно в связи с этим изменён логотип — исключительно на время. В рамках кампании мы показываем, как поиск Яндекса справляется с самыми сложными поисковыми задачами, помогая людям находить что угодно, даже счастье, расположение и взаимопонимание. Это не первая кампания. Мы регулярно проводим их для разных сервисов Яндекса, в том числе Поиска, в разных каналах, в том числе и на ТВ.

    Пример ролика:

    .

  • Ответить
    Егор Коткин

    Плохой, слабый ход. Вместо уникального и меметичного «Найдётся всё» — дженериковый, как у всех, самоутешающий слоган.

    Для меня это не более, чем признак растущей нервозности по поводу конкуренции с Google: зачем ещё компании вдруг начинать бить себя пяткой в грудь и кричать «Мы первые?» Кого они хотят в этом убедить — клиента или себя? Клиента они ни в чём не убедят: я пользуюсь Яндексом, Гуглом или Уткой не потому, что они первые, вторые или третьи.

    Это в чистом виде аутотренинг: «Пожалуйста, скажите нам, что мы всё ещё первые», — который тем более плох, что у разбирающихся в вопросе не вызовет ничего, кроме усмешки, а у остальных — только новые вопросы: а что, есть поиск № 2? Их что, много? А почему только в России?

    «Яндекс: мы боимся» — вот какой у них теперь слоган.

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    Herbonit

    Какие честные люди работают в yandex — ведь находится не всё и юридически это теперь не возможно (скрываются «пиратские» сайты и недостоверная и устаревшая информация о всяких жуликах)

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    Джигсо

    В Бердичеве на одной улице четыре портняжные мастерские. На первой надпись «Лучший портной в России», на второй «Лучший портной в Европе», на третьей «Лучший портной в мире», на четвертой «Лучший портной на этой улице».

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