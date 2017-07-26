В поиске «Яндекса» изменился слоган, который отображался под названием компании. Раньше это был «Найдётся всё». Сегодня стал «Поиск № 1 в России».

Называть себя «поиском № 1» стал, судя во всему, на основании данных Яндекс.Радара — собственной открытой системы аналитики, которая запустилась вчера. По ней «Яндекс» держит долю поиска 54,3%, у Google — 40,1% в июне. Впрочем, открытые данные LiveInternet тоже свидетельствуют о лидерстве российском компании: у неё была доля 51,3% в июне, у американцев — 43,6%. Хотя доля поиска в LI у «Яндекса» медленно снижается.